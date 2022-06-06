وزير الأوقاف: الإساءة للرسول عداء سافر للإسلام والمسلمين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم وأطهر وأنبل وأعز خلق الله قاطبة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرثها سبحانه، وندين بشدة أدنى مساس لفظى به صلى الله عليه وسلم.





وأوضح الوزير، فى بيان، أن الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم عداء سافر للإسلام والمسلمين فى شتى بقاع الدنيا.

وأكد أنه لن يتحقق سلام البشرية بازدراء الأديان والمقدسات، ولابد لعقلاء العالم من لجم دعوات التطرف تلك التى قد تنحرف بعالم اليوم عن طريق الحوار الحضارى والسلام والعيش الإنسانى المشترك إلى تطرف وتطرف مضاد تدفع البشرية كلها ثمنه باهظا. وتابع: "إذا كان ديننا الحنيف يأمرنا بعدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين فإننا أكثر الناس حبًّا لدينهم ورسولهم وكتاب ربهم، بحيث لا نقبل المساس لا بديننا ولا بكتاب ربنا ولا برسوله الكريم الذى لا يكتمل إيماننا إلا بحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا و الدنيا وما فيها".

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