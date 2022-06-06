البابا لـ «أسقف شبين القناطر» : الإيبارشية تحتاج إلى الاهتمام بالشباب

جدة - نرمين السيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل خاصة لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم، اليوم، بيد قداسته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس.





وقال قداسة البابا فى رسالته لنيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها: "أشكر نيافة المطران الأنبا مرقس الذى اهتم بالإيبارشية منذ رحيل أسقفها الجليل نيافة الأنبا بطرس، أشكر أيضا نيافة الأنبا أبوللو الذى قدم أحد أبنائه الأحباء وزكاه، إيبارشية شبين القناطر إيبارشية واسعة وكثيفة السكان، وتحتاج إلى مجهود رعوى كبير، وتحتاج إلى الاهتمام بالشباب، وتنظيم خدمات الاحتياج المتنوعة فى هذه الإبارشية، وتحتاج أيضا وبصورة خصوصًا الاهتمام بالأسرة والاهتمام بإعداد الشباب للزواج، وبالأسر الحديثة التكوين وبالأسر التى مضى عليها سنوات، فهذه تحتاج إلى خدمات كثيرة، والله يعطيه نعمة ومعونة لكى يخدم ربوع هذه الإيبارشية، والتى خدمها سابقا المتنيح الأنبا بطرس وكان مثالا جيدا وطيبا جدا بالخدمة التى قدمها".

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