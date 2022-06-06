الأرصاد تصدم المواطنين: طقس شديد الحرارة حتى آخر الأسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة على كافة الأنحاء الشمالية حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.





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