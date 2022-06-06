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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702277/شقيقة-مايكل-جاكسون-تتفاعل-مع-أغنية-محمد-رمضان-الجديدة-بلالين

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة التي طرحها بعنوان “بلالين”، ولكن الأمر الذي كان أكثر تألقا هو وصول هذا التفاعل إلى العالمية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاعل شقيقة مايكل جاكسون مع أغنية محمد رمضان

شارك محمد رمضان فيديو له مع نجله في طائرته الخاصة، على أنغام أغنيته الجديدة بلالين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” واكتفى بالتعليق عليها بإيموجي قلب.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وكان من بين المتفاعلين المغنية العالمية لاتويا جاكسون شقيقة مايكل جاكسون التي علقت بإيموجي قلب، فضلا عن مصمم الأزياء الألماني الشهير فيليب بلين.

محمد رمضان

وتعد أغنية محمد رمضان الجديدة بلالين من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، وجاءت كلمات العمل على النحو الأتي:

كلمات أغنية بلالين

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين