اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحصول على رخصة الاحتراف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:29 صباحاً -

خاطب الإتحاد المصري لكرة القدم، الأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار تراخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وكلف جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي ،ببحث ملفات الأندية المصرية طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.