البابا تواضروس لـ «أسقف بنى مزار» : الإيبراشية تحتاج إلى تنظيم روحى

جدة - نرمين السيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل خاصة لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم، اليوم، بيد قداسته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس.





وقال قداسة البابا فى رسالته للأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا: "الأنبا إنيانوس، يحمل اسم مبارك وهو اسم أول بطاركة الكنيسة القبطية بعد القديس مار مرقس الرسول، وأود أن أشكر نيافة الأنبا إسطفانوس الذى رعى إيبارشية بنى مزار والبهنسا منذ رحيل أسقفها فى مارس 2021، وأشكر أيضا نيافة الأنبا يسطس الذى قدم أحد أبنائه وزكاه ليكون أسقفا". هذه إيبارشية كبيرة وفيها طاقات كثيرة، وهى تحتاج إلى تنظيم روحى، وكون نيافة الأنبا إنيانوس مهندسا سيكون هذا عاملا مساعدا فى خدمته، بجوار خبرته التى نالها من خدمته خارج الدير فى استراليا وفى طهطا وفى مواضع كثيرة، الإيبارشية تحتاج إلى العمل الرعوى، الرعاية أولا وأخيرا قبل أى اهتمام معمارى، قبل أى إنشاءات معمارية، فالاهتمام الرعوى هو مهم جدا خصوصًا بالشباب وبالأسرة، أنا أعلم أن إيبارشية بنى مزار فيها شباب وطاقات شبابية وتحتاج إلى الرعاية ورعاية الأسرة بصورة قوية، وقد تعب فيها نيافة الأنبا أثناسيوس المتنيح فى خدمته الكثيرة فى هذه البلاد".

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