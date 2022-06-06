الرعاية الصحية تستخدم تقنية «الميتا فيرس» لاستعراض منشآت التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية تشارك بجناح خاص بها داخل المعرض، لاستعراض أهم إنجازات الهيئة بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وكذلك استعراض تجارب السائحين الأجانب للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى إطار مشروعها للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر).

وأضاف: أنه ولأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، تجربة الميتافيرس فى قطاع الرعاية الصحية، حيث يتيح الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية للزوار رؤية المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، عبر رحلة فى عالم الميتافيرس باستخدام تقنياته.

وتابع: أنه يتم استعراض نجاحات الهيئة وإنجازاتها بإطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى حصر أكثر من 135 ألف أصل طبى وغير طبى حتى الآن، مما يسهم فى استدامة تشغيل المنشآت الصحية بمعايير عالمية والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

واستكمل، أنه يتم استعراض نظم الميكنة والتحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وكذلك أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى علاج المرضى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية والخدمات الفندقية بها، إلى جانب استعراض نظام عمل الغرف المركزية والفرعية لإدارة الأزمات والطوارئ بفروع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية والمجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات التكنولوجية الحديثة، للتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكى، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، الأجنحة الخاصة بالهيئات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى عدد من الأجنحة الخاصة للشركات والمستشفيات المشاركة فى المعرض، والذى يشارك به أكثر من 350 شركة عالمية عارضة قادمة من أكثر من 102 دولة.

وأثنى على التنظيم الجيد والجهد المبذول من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، مؤكدا أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول يمثل علامة فارقة فى العلاقات المصرية الأفريقية.

وعقد الدكتور أحمد السبكى، عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار ممثلى منظمة الصحة العالمية والشركات العربية والأفريقية المشاركين بالمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، داخل الجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة فى مجال الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وأعرب السبكى، عن سعادته لمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، لافتا إلى أنه يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية فى مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزا للرعاية الصحية فى القارة، وذلك بفضل النمو الذى حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبا محوريا فى المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها مجال الرعاية الصحية.

وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول سيحقق طفرة كبيرة فى التعاون المصرى والأفريقى، ومؤكدا الدور الذى ستلعبه الهيئة المصرية للشراء الموحد فى المستقبل فى الريادة الأفريقية بمجالات التكنولوجيات والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة.

وأضاف أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمؤتمر إنما يأتى فى إطار استراتيجيتها نحو التوسع فى بناء الشراكات ونسج العلاقات مع العاملين بمجالات الرعاية الصحية للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية عالميا، والقيام بدورها بشكل أكبر فاعلية وأكثر تأثيرا فى تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، اتساقا مع ما تقوم به الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، وأجندة الإتحاد الأفريقى 2063 والتى تركز على زيادة الاستثمارات فى الرعاية الصحية لتعزيز الصحة فى القارة.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول يقام تحت شعار "Your Gate to Innovation and Trade"، وينعقد به 25 مؤتمر علمى، إضافة إلى 250 محاضرة، 300 متحدث دولى، 20 ورشة عمل، 20 ألف زائر، وبمشاركة 102 دولة، 350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد فى مجال الصحة العالمية.