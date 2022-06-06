بعد سيامته.. البابا تواضروس يوجه رسالة عاجلة إلى أسقف أسيوط الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجَّه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، رسائل خاصة لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم، أمس الأحد، تحت يده فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 100 من أعضاء المجمع المقدس.





وقال البابا، فى رسالته لـ الأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة: "أشكر الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، والذى راعى الإيبارشية منذ رحيل أسقفها المبارك المتنيح الأنبا لوكاس، أشكر أيضًا الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير أنبا بيشوى الذى زكّا أحد أبنائه، وأيضًا أشكر الأنبا يوليوس المشرف على كنائس الخليج". وأضاف البابا: "إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا هى إيبارشية منظمة جدًّا، تركها المتنيح الأنبا لوكاس فى حال رائع من التنظيم، وقد طالعت التقارير التى قدمها لنا نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والمشرف على الإيبارشية بعد رحيل أسقفها، فكانت تقارير منظمة إلى أبعد الحدود، ولذلك سأسلّم هذه التقارير لـ الأسقف الجديد لكى يستكمل عملًا ناجحًا فى إيبارشية مباركة، وهذه الإيبارشية تضم دير مار مينا المعلق بجبل أبنوب، وهذا الدير يحتاج إلى اهتمام رهبانى، ولذلك أطلب من نيافة الأسقف الجديد أن يقضى وقتًا كافيًا فى هذا الدير بين أبنائه الرهبان الأحباء، ويهتم بهم، والاهتمام الرهبانى أيضًا أوّلى قبل أى اهتمام معمارى آخر".

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