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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /702276/استدرجها-لمنزله-مسجل-يعتدي-على-طالبة-بالمنوفية

في واقعة مأسوية بقيام مسجل جنائي بالتعدي على طالبة عمرها 14 عام، بعد استدراجها لمسكنه بدائرة قسم شرطة أشمون بالمنوفية.

بلاغ للشرطة

بداية الواقعة عندما قام والد الطالبة بتقديم بلاغ لقوات الشرطة بمركز أشمون بمحافظ المنوفية، بقيام عاطل مسجل جنائي بالتعدي على نجلته طالبة عمرها 14 سنة داخل مسكنه.

ضبط المتهم

وبفحص البلاغ قامت قوات الشرطة بضبط المتهم ومواجهته باتهامات الأب ونجلته، التي اعترف بارتكاب تلك الجريمة البشعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

مهتز نفسيا يكسر جمجمة شخص بسوهاج

وصلوني معاكم.. لا مش هتركب.. بتلك الكلمات أدلى اثنين قام مهتز نفسيا بالتعدي على أحدهما وإصابته بكسر في الجمجمة بواسطة بساطور بسبب رفضهم توصيله معهم بعد أن استوقفهما بالشارع أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة اخميم بمحافظة سوهاج.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات أجهز الأمن لـ دوت الخليج أن أحد المستشفيات بأخميم بمحافظة سوهاج استقبلت عامل مصاب بإشتباه كسر بعضام الجمجمة وجروح قطعية، بصحبة نجل عمومته، والذي أكد أنه أثناء إستقلالهما دراجة نارية قيادة المصاب بذات الناحية إستوقفهما شخص مسجل جنائيا وطلب منهما إصطحابه إلا أنهما رفضا فقام بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض "ساطور" فأحدث إصابته المشار إليها وأضاف بوجود خلافات سابقة بين المصاب والمتهم .

أقوال والد المتهم

وكشف والد المتهم يعمل مزارع، بأن نجله يعاني من اهتزاز نفسي وقدم تقرير صادر من أحد الأطباء يفيد ذلك، وكثفت أجهزة الامن من جهودها وتم استهداف المتهم وضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تخلص من الأداة المستخدمة في إصابة المجني عليه بأحد المصارف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة تنصب على عملاء البنوك

أسقطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عصابة مكونة من 3 أشخاص، قاموا بالنصب على عملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم عبر الهاتف بإيهامهم بانهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك او مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني .

تحريات الأموال العامة

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة لـ دوت الخليج ، أن عدد من عملاء البنوك تعرضوا لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

استهداف المتهمين

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الامن الوطني والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا، أفراد العصابة وهم 3 أشخاص، منهم اثنين مسجلين، ومقيمين بمركز شرطة العدوة بالمنيا، وتم ضبطهم.

وفور ضبط المتهمين وجد بحيازتهم 3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالى، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم فى ذلك النشاط الإجرامى.

وتوصلت التحريات إلى 6 أشخاص من الضحايا، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية