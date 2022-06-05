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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /702273/زياد-برجي-يتعرض-لحادث-سير-أثناء-تصوير-كليبه-الجديد-تفاصيل

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اصابة زياد برجي بحادث سير

ونشر زياد برجي لحظة انقلاب سيارة كان يستقلها أثناء تصوير كليبه الجديد وذلك عبر موقع “انستجرام”: “حبيت شاركن بهل فيديو مش لوجعلكن قلبكن بس لوصلكن انو يلي بتكون امو راضية عنو ما بتقتلو الشدة، الحمد لله على كل شيء”.

ولم تكن إصابة الفنان زياد برجي بكبيرة اذ أصيب بخدوش وجروح سطحية، ونقل للمستشفى ليجري الفحوصات اللازمة والتي انتهت بخروجه في نفس اليوم ولكن أمره الأطباء بالبقاء في المنزل لأيام.

حوادث نجوم الفن

هذا ومر الوسط الفني بالعديد من الحوادث فنقلت الفنانة ياسمين عبد العزيز للمستشفى في مساء أمس وفقا لما صرحت به عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لكنها عادت الأن لمصر بعد إجراء عمليتها الجراحية في سويسرا.

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كما انفصل كلا من الفنان محمد الشقنقيري وذلك في الدقائق القليلة الماضية، بعدما شاركت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تعلن من خلاله انفصالها عن محمد الشقنقيري، وجاء في الفيديو الذي شاركته رحيل ذكرى على موقع انستجرام، بصور مجمعة لها مع الفنان محمد الشقنقيري، وعلقت على الفيديو، قائلة: “بعلن انفصالي رسمي عن محمد الشقنقيري”.

أزمات الوسط الفني

وبات انفصال النجوم عن أزواجهم يهدد الوسط الفني، فتارة يتفاجئ الجمهور بانفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته رغم القبلات العديدة والأحضان التي شهدتها السجادة الحمراة، وانفصال ياسمين صبري عن رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة رغم تصريحها بأنها وجدت ضالتها، فضلا عن انفصال ياسمين رئيس عن المنتج هادي الباجوري، ووصل مرض الإنفصال للعالمية بانفصال بيكيه عن النجمة شاكيرا.