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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /702272/تأجيل-حفل-ميريام-فارس-في-السعودية-لهذا-السبب

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة ميريام فارس في السعودية تأجيل الحفل، الذي كانت من المقرر أن تحييه في يوم 9 من شهر يونيو ضمن حفلات موسم جدة السعودي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تأجيل حفل ميريام فارس في السعودية

ويعود إلغاء حفل ميريام فارس في السعودية لـ عدم جاهزية مسرح الحفل، وكانت قد نشرت الفنانة بوستر عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، واستقبل الجمهور هذا النبأ استقبال حار ظهرت خلال تعليقاتهم المختلفة.

وتتعاون ميريام فارس في حفلها الغنائي بجدة مع المطرب فارس كرم، ومن المقرر أن يذاع الحفل بث مباشر على قناة روتانا.

أخر أعمال ميريام فارس الفنية

من ناحية اخرى طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان “غدارة يا دنيا” مستوحاة من الفليم الوثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة نتفيلكس في الفترة السابقة، وتعد الاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: غدارة أنت يا دنيا وأحلى ما فيك مايهمنيش، غدارة أنت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال، خد مني نفسي وراحة البال، حبه ده كان خيال صعب المنال، برضه هعيش بيك يا دنيا، برضه هعيش بيك يا دنيا.. أمانة يا دنيا لو جا يشكيلك حنّي عليه، أمانة يا دنيا تخديه فحضنك وتداري عينيه.

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من ناحية أخرى، نشب خلاف حاد بين اليسا وميريام فارس في رمضان 2022، وذلك بعدما وصفتها اليسا في لقاء تليفزيوني أنها انسانة بـ 100 وجه وشخصية، لترد عليها ميريام فارس بطريقة مهذبة بيعدا عن التطاول المعتاد بين النجوم، فقالت: “ "بليز ما حدا يرد، نحن بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح".

وقبلها كانت قد قالت اليسا متحدثة عن ميريام فارس: " بـ 100 وجه، لا أعرفها على المستوى الشخصي، ولست مختلفة معها، ولا أعرف سبب مشكلتها معي".