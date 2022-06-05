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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /702271/الأيد-الشقيانة-الأسطى-محمد-ونجله-من-قصار-القامة--قصة-كفاح-35-سنة-مع-سمكرة-السيارات-بالمنوفية-فيديو

من 35 سنة بدأت بـ كشك وعشة..هى تلك الكلمات التى تحمل عنوان لقصة كفاح الأسطى محمد درويش، في مهنة سمكرة السياراتبمحافظة المنوفية، اللافت للنظر أن تلك المهنة تحتاج إلى أصحاب الجهد الكبير والتحمل والكد طوال اليوم ولكن عندما تنظر إليه ونجله أحمد تجدهما من قصار القامة وهذا يعتبر تحدي كبير أمامهما للاستمرار فى تلك المهنة.

دوت الخليج أجرى بثا مباشرا مع الأسطى محمد درويش بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، من داخل ورشته التى يعمل بها بصحبة نجله ليروي لنا تفاصيل وكواليس إصراره وكفاحه على العمل في تلك المهنة حتى الأن.

الأسطى محمد

فيقول الأسطى محمد:" أنا عندى 53 سنة واعمل فى مهنة سمكرة السيارات منذ 35 سنة، ولم اكن امتلك تلك الورشة، ولكن كان عندي كشك وعشة فقط، وبدأت بشاكوش وسندال فقط، وربنا كرمني وكافحت وتعبت وعملت ورشة كبيرة والحال زي الفل ماشي معايا، واتجوزت وأنجبت وجوزت أولادي كمان".

أسرته

وأضاف الأسطى محمد:" ابني أحمد شغال معايا في الورشة واعتمد عليه في أى حتة، وهى مش بالطول ولا بالقصر، و حياتك بتمشي بعملك وجهدك، وأنا حبيت المهنة دي من زمان وكونت نفسي منها وأتجوزت وكنت باخد 30 جنيه بس في الأسبوع سنة 92".

تعلم مهنة سمكرة السيارات

وأوضح الأسطى محمد:" اللى علمني الشغلانة دي واحد اسمه الحج صبحي بيومي واتعلمتها في 10 سنين، واشتغلت قبلها كصبي بلم الأجرة فى السيارات، والحمد لله بشتغل فيها وبالنسبالي مفيش صعوبة، وبتمني من الناس تعمل زي وتشتغل وتكافحح والشغل مش عيب وأهم حاجة الجنيه فى جيب الواحد ويكون مستور ومبسوط".

وأضاف:" شغلي بيبدأ من الساعة 9 الصبح وبجيب عيالي معايا وبيشتغلوا معايا علشان يعتمدوا على نفسهم ويكونوا نفسهم ويصرفوا على نفسهم".

أحمد نجل الأسطى محمد

وألتقط أطراف الحديث أحمد نجل الأسطى محمد وقال:" أنا شغال في المهنة دي مع أبويا وكمان مستني شغل الحكومة فى شركة المياه وكذلك قدمت كذا مرة فى تلك الوظائف، ومنتظر التعيين في شهر 7 القادم أو الانتظار للعام القادم، واعمل فى تلك المهنة التى تحتاج لمجهود كبير فى إنجاز العمل، ولما يكون فيه حاجة محتاجة سمكرة فى العربية وتكون عالية باستخدم برميل أو ترابيزة للوقوف عليها لإنجازه".

الشغل بيجي من كل مكان

وأضاف الأسطى احمد:" بيجلنا شغل من كل حتة القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات اللى جنبنا كمان، وبنصح الشباب إنه يشتغل وهيلاقوا شغل وكل واحد وقدرته على الشغل، وأنا متزوج ومعايا عيلين، وربنا يباركلى فيهم ".