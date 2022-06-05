الحكم يلغي هدفا لمنتخب مصر بداعي التسلل

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - لا زال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة مصر وغينيا ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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ويسيطر المنتخب المصري على مجريات المباراة، لكن دون أي فاعلية تذكر، كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، إيهاب جلال تشكيل المنتخب لمباراة الليلة، والذي جاء كالتالي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل. خط الدفاع : أيمن أشرف، الونش، ياسر إبراهيم، عمر جابر

خط الوسط : السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور

خط الهجوم : زيزو، مرموش، محمد صلاح

وكان لإيهاب جلال قد قام بإجراء تعديل اضطراري على تشكيل المنتخب بدخول أحمد سيد زيزو بدلا من محمود حسن تريزيجية، بسب إصابة الأخيرة بشد عضلي في الخلفية.

قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.

كرم دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة، ضمن تصفيات كأم الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات المنتخبان

التقي المنتخبين من قبل فى 9 مواجهات سابقة ، منها 6 مباريات رسمية وثلاث لقاءات ودية.

ويحقق منتخب الفراعنة العالامة الاكبر فى تاريخ المواجهات حيث يتفوق في 4 مباريات بجانب التعادل في ثلاث مواجهات ، مقابل الهزيمة في مباراتين.

فيما كانت المباراة الأولي في 7 فبراير عام 1970 بكأس الأمم الأفريقية وحقق المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف.