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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /702266/حلا-شيحة-تحتفل-بـ-عيد-ميلاد-نجلها-حبيت-أشاركم-لحظة-حسيتها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بـ عيد ميلاد نجلها التاسع الذي يحل اليوم الأحد الموافق 5 من شهر يونيو، ووجهت له رسالة تعبر عن شدة حبها له، داعية له بالحفظ والسلامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة حلا شيحة لنجلها في عيد ميلاده

ونشرت حلا شيحة فيديو مجمع لصور نجلها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلا: “النهاردة يوم ميلاد احمد بيتم ٩ سينين يارب العمر كله في سعادة و النجاح ربنا يحفظوا و كل اخواته البنات هنا و خديجة و عائشة و يحفظ اولادنا كلهم يارب حبيت اشاركم لحظة حسيتها “.

حلا شيحة والحجاب

هذا وأثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مؤخرا بشأن ارتدائها وخلعها للحجاب، اذ نشرت صورة لفتاة بشعرها في حضن والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعدما نشرت الصورة بدقائق قليلة، انهالت تعليقات الجمهور عليها بالتساؤل حول حقيقة خلعها الحجاب، وبدأ البعض يطلب منها الخروج عن صمتها والرد على تلك الشائعات، ورجح البعض أن هذه الصورة تعود لابنتها الصغيرة مع جدتها ووالدة حلا شيحة.

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لكنها نفت ذلك من خلال نشرها صورة لها مرتدية الحجاب عبر موقع انستجرام، لتسأل من خلالها متابعيها حول استعداداتهم لاستقبال شهر رمضان 2022، وكان من بين الاجابات إحدى المتابعات تمدح حلا شيحة بالحجاب، لترد عليها الفنانة قائلة: «الحجاب شرف، يا رب أنا بحاول وأنت تقبل».

حلا شيحة في فيلم “مش أنا”

وكان آخر أعمال حلا شيحة مشاركتها في بطولة فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني ويعد الفيلم أول بطولة سينمائية لها عقب عودتها من الاعتزال، ويشاركهما في البطولة كلا من ماجد الكدواني، إياد نصار، وشيرين، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، وآخرين والفيلم كان من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.