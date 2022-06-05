انت الان تتابع تفاصيل خبر فريق "إحياء قصور الثقافة" بمشروع العدالة الثقافية يناقش خطه العمل وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /702259/فريق-إحياء-قصور-الثقافة-بمشروع-العدالة-الثقافية-يناقش-خطه-العمل-وآليات-التنفيذ-للمرحلة-القادمة

عقد فريق عمل محور قصور الثقافة بمشروع العدالة الثقافية، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر التنسيقية، لبحث عدد من الموضوعات الهامة التي طرحت خلال المراحل السابقة.

دوت الخليج

فريق "إحياء قصور الثقافة" بمشروع العدالة الثقافية يناقش خطه العمل وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة

ودار خلال الاجتماع، حوار موسع بين أعضاء الفريق حول كيفية مشاركة التنسيقية في إحياء قصور الثقافة وعمل زيارات ميدانية لبعض المحافظات، وذلك كعينة لرفع الواقع الذي يحدث داخل القصور.

واتفق الحضور، على تصور كامل للمشروع، وكيفية تنفيذه ميدانياً وتشريعيا والعمل على جذب النشىء والشباب والكبار للقصور والمشاركة فى أنشطتها المنفذة طوال العام.

حضر الاجتماع كلاً من النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب وأعضاء التنسيقية علي هلال، أحمد سعيد منوفي، محمد شلبي، منى أبو طالب وآدم الطوخي.

لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين.. وفد التنسيقية يلتقي الرئيس الجديد للهيئة العامة لتعليم الكبار

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد، بالدكتور محمد يحيى ناصف، الرئيس الجديد للهيئة العامة لتعليم الكبار ، لمناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والتنسيقية في إطار البروتوكول الموقع بينهما في ظل الإدارة الجديدة للهيئة، وخلال اللقاء استعرض مؤمن سيد، عضو التنسيقية، أهم بنود البروتوكول الموقع بين التنسيقية والهيئة، فيما أكد رئيس الهيئة على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة البنود الواردة به، مرحبا بالتعاون مع التنسيقية باعتبارها نموذج سياسي ناجح.

كما اقترحت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البدء في تنفيذ مبادرة" مؤسسة بلا أمية" والتى تأتي في إطار مبادرة العدالة الثقافية التي أطلقتها التنسيقية وكان من أهم محاورها هو ملف محو الأمية وتعليم الكبار، و حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وإيهاب سعيد، مدير العلاقات العامة بالهيئة، وسماح عادل، مسئول العلاقات العامة بالهيئة، والدكتور وليد حويلة، مدير إدارة التدريب، وشارك من التنسيقية راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، وإسلام حمدي، أعضاء التنسيقية.