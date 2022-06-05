حسام عبدالغفار: ملف الصحة شهد تطورًا غير مسبوق في 8 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:27 مساءً - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حجم انجاز غير مسبوق تم في ملف الصحة خلال الـ 8 سنوات الماضية، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تشيد بالتجربة المصرية في ملف الصحة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن المؤتمر الطبي الافريقي شهد توجيهات رئاسية بشأن أفريقيا في الطب.

وأكد عبدالغفار ، أن الدولة تتعامل مع قوائم الانتظار وأصبح الزمن أسبوعين ، متابعا أنه تم إنهاء قوائم الانتظار وعمل مبادرات للكشف المبكر.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن لدينا ١١ مبادرة صحية في مصر شملت قطاعات مختلفة في مصر، مستدركا ان الأمان الصحي هدف نعمل عليه.