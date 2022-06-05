الأزهر يدين تصريحات المسؤول الهندى عن الرسول: جاهل ومستهتر بعظماء الإنسانية

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف، واستنكر ما نشره المتحدث الرسمى باسم حزب بهاراتيا جاناتا فى الهند على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من تطاول وسوء أدب فى الحديث عن رسول الله محمد ﷺ وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة.





وأوضح الأزهر، فى بيان له، أن كلام المتحدث الرسمى باسم حزب بهاراتيا جاناتا فى الهند، عكس عن جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع فى الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة.

وقال الأزهر الشريف: "إذ يعد ما قاله هذا الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية سخفًا من القول الذى يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، فإنه يؤكد فى الوقت نفسه أن مثل هذا التصرف هو الإرهاب الحقيقى بعينه، الذى يمكن أن يُدخل العالم بأسره فى أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولى أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين".

وأكد أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرًا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبى العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات فى انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين - هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة، وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.

واختتم الأزهر بيانه: "على العالم المتحضر اليوم أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا فى بورصة الانتخابات والسياسة".