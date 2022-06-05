وزير العدل: سنصيغ مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية من الألف للياء

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن اللجنة المشكلة التى تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضيا، الهدف من اختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأى قاضى هى الحياد، لا سيما وأن القاضى لا ينحاز لطرف على حساب طرف.





وأوضح مروان، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية فى المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين جميع الأطراف فى المشكلة.

ولفت وزير العدل، أن تلك اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارها من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، قائلاً: "أيضًا القاضى إيده وعقله دائما فى مشاكل أسرية بما يمكنه من وضع يده على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع".

وردا على سؤال هل جميع قضاة اللجنة القضائية المشكلة متخصص فى شؤون الأسرة؟ قال الوزير: "بالفعل وتعمدت فى القرار أن أذكر التخصص أمام كل قاض وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت فى نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية".

وتابع: "بنعمل صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء، وليس مجرد تعديل على القانون القائم كما جرى فى السابق، فجميع المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم، لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء".

وبين الوزير أن عمل اللجنة فى صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمى وفقا لبيانات وإحصائيات على الأرض، لا سيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه جميع جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التى تحتاجها.