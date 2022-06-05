وكيل الزراعة بالغربية: توريد 60% من المستهدف من محصول القمح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إنه تم توريد 60% من المستهدف من محصول القمح للموسم الجديد إلى الشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأحد.





وأوضح وكيل الوزارة - فى تصريح - أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

وطالب وكيل الوزارة المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، عقد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى ومعاون وزير الزراعة اجتماعا اليوم الأحد بمديرية الزراعة بالغربية، بحضور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لبحث تذليل كافة الصعاب لتحقيق المستهدف من كميات القمح المطلوب توريدها.

وأعرب وكيل الوزارة - فى كلمته - عن أهميه تكاتف الجميع لتحقيق المستهدف من كميات القمح المطلوبة، والتأكيد على حزمة التعليمات المبلغة من الوزارة لتشجيع المزارعين على التوريد، وخطورة عدم التوريد أو توريد أقل من المطلوب.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة قيام الجميع بدوره من مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز ورؤساء الجمعيات الزراعية وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، ونزول لجان من الزراعة والتموين ومجلس المدينة بالمرور على النواحى وتحرير المحاضر اللازمة فى حالة عدم التوريد.

ومن جانبه، نقل الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزير الزراعة تحيات وزير الزراعة للعاملين بالمديرية، مناشدا الجميع ضرورة التواصل مع جموع المزراعين وبذل الجهد فى تحقيق المستهدف المطلوب فى توريد القمح، وتوعية المزارعين بأهمية التوريد، وأن العهد بالمزارعين هو دائما الوقوف فى خندق واحد مع الدولة.

وفى نهاية الاجتماع، أشار المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية إلى تقديم وزارة التموين عددًا من الحوافز لمن قام بالتوريد، من صرف كميات من الردة (نخالة القمح)، وتحرير محاضر للممتنعين عن توريد القمح.