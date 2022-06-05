جدة - نرمين السيد - ووقَّع الرئيس السيسى، قانون رقم 50 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2020-2021. كما وقع رئيس الجمهورية، قانون رقم 51 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2020-2021. وأيضا وقع الرئيس السيسى، قانون رقم 52 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020-2021. ووقع الرئيس، قانون رقم 53 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنـة الجهـاز القـومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2020-2021. كما وقع الرئيس السيسى، قانون رقم 54 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 55 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنـة الهيئـة العامـة للسلع التموينية للسنة المالية 2020-2021. وتم توقيع قانون رقم 56 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 57 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 58 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئـة المـصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 59 لسنة2022 بربط الحساب الختامى لموازنـة الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2020-2021، وكذلك قانون رقم 60 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى لموازنة لهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020-2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يصدر مجموعة قوانين بشأن الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.