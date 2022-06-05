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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /702263/أكواد-أورنج-orange-للباقات-والمكالمات--بالتفصيل

ينشر دوت الخليج أكواد أورنج orange للباقات والمكالمات بناءً على تساؤلات الكثيرون من عملاء أورنج باستمرار خاصة أن الأكواد تسهل الكثير من الخدمات التى تجعل العميل ليس بحاجة للذهاب إلى فروع أورنج المنتشرة على مستوي الجمهورية فيمكنه انجاز كافة خدماته في شركة أورنج orange بسهولة. فضلا عن أن أكواد أورنج orange للباقات والمكالمات سريعة في تنفيذ الخدمة فتوفر الجهد والوقت الذي كان يهدر بالطرق التقليدية القديمة.

أكواد أورنج orange للباقات والمكالمات إليكم أبرز أكواد أورنج orange للباقات والمكالمات والخدمات المتوفرة عليها من خلال الآتي: - كود معرفة الرصيد الخاص، يتصل بكود، #١٠٠#. - كود تحويل رصيد لرقم آخر، يتصل بكود، #١٠٠#٢#. - كود معرفة رقم الخط الخاص به، يتصل بكود #١١٩#. خدمات أورنج - لمعرفة خدمة البلاك ليست يرجى الاتصال بكود، #٥#١٠٠# - كود خدمات الـ واي فاي يرجى الاتصال بكود، #٤#١٠٠# - كود ضبط يرجى الاتصال بكود، #٤#١٠٠# - كود معرفة عدد الميجابايت الموجودة لديك، يرجى الإتصال بكود، #١٣٦#.

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