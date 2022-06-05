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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /702257/رقم-خدمة-عملاء-فودافون--vodafoneباقات-النت-والمكالمات-مشاكلك-محلولة

تتعدد خدمات شركة فودافون التى توفرها للعملاء باستمرار، لذا لاينتهى البحث عن رقم خدمة عملاء فودافون vodafoneباقات النت والمكالمات، وكذلك رقم خدمة عملاء فودافون كاش للاستفسار والشكاوي وتنفيذ الخدمات المختلفة، لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن أرقام خدمة عملاء فودافون.

رقم خدمة عملاء فودافون الباقات أتاحت شركة فودافون رقم موحد خاص بخدمة عملاء فودافون للباقات وغيره، متاح للتواصل على مدار 24 ساعة من مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية وهو 888. ويمكن التواصل على رقم 16888 للتحدث مع خدمة فودافون من أش شبكة آخري. خدمة عملاء فودافون للانترنت الأرضي توفر شركة فودافون رقم خدمة عملاء فودافون للإنترنت المنزلي مستقل بذاته وهو 2828. أو التواصل على رقم تليفون أرضي عبر 022529828. رقم خدمة عملاء فودافون كاش خصصت شركة فودافون لعملاء رقم خدمة عملاء فودافون كاش ممن يردون استخدامها من خلال 7001 مع الإشارة انه يتم خصم 50 قرش تكلفة المكالمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم خدمة عملاء فودافون vodafoneباقات النت والمكالمات.. "مشاكلك محلولة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.