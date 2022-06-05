انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد فوزه في قضية التشهير.. حقيقة ارتباط جوني ديب بمحاميته كاميلا فاسكيز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /702256/بعد-فوزه-في-قضية-التشهير-حقيقة-ارتباط-جوني-ديب-بمحاميته-كاميلا-فاسكيز

لاحقت الممثل جوني ديب خلال الساعات الماضية، شائعة ارتباطه ب كاميلا فاسكيز المحامية التي جعلته يفوز في قضية التشهير ضد طليقته الفنانة آمبر هيرد.

دوت الخليج يرصد حقيقة ارتباط جوني ديب بمحاميته.

محيامية جوني ديب مرتبطة برجل أعمال

واتضح أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، بعد أن ظهرت كاميلا فاسكيز مع صديقها رجل الأعمال البريطاني إدوارد اوين لأول مرة في أحد فنادق ولاية فيرجينا.

ومثلّت فاسكيز (38 عاما) ديب إلى جانب المحامي بن تشيو، حيث نجحت في إثبات خبرتها المهنية خلال جلسات المحكمة، أمام هيئة المحلفين والقاضي.

وأشار مراقبون إلى أن فاسكيز تميزت خلال المحاكمة بإجادة استخدامها لمهارات التواصل وأصول "الإتيكيت"، فضلا عن نبرة مخاطبتها وأسلوبها الاحترافي في التحدث أمام القاضي.

وتحمل فاسكيز شهادة جامعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى دكتوراه في القانون من كلية الحقوق الجنوبية الغربية، والمعتمدة من قبل نقابة المحامين الأميركية.

حبيب كاميلا مدير تنفيذى ناجح تلقى تعليمه فى كامبريدج وعمل فى مجال العقارات بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ويشغل الآن منصب المدير التنفيذي لفرع لندن فى شركة "WeWork" الأمريكية للعقارات.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وأدانت هيئة المحلفين الأمريكية الممثلة الأمريكية أمبير هيرد بتهمة التشهير بالنجم جونى ديب، وقضت له بتعويض قدره 15 مليون دولار، وكان الأعضاء السبعة في الهيئة في محكمة «فيرفاكس»، بالقرب من واشنطن قد توصلوا للقرار بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها يوم الجمعة الماضي، واستكملتها اعتباراً من أمس الثلاثاء.

ورفع نجم «قراصنة الكاريبي» دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسرى».

سعى الممثل جوني ديب، إلى إقناع هيئة المحلفين بأن اتهامات العنف الأسري الموجهة إليه كاذبة وأنها كلفته حياته المهنية، وعمد محامو الممثلة البالغة 36 عامًا إلى إغراق جوني ديب بأسئلة عن ماضيه المتعلق بتعاطي المخدرات والكحول، سعيًا منهم إلى تقويض صدقيته.

ونُقلت هذه الوقائع مباشرة عبر المحطات الإخبارية الأمريكية التي تبدي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل التي تكشفها هذه المحاكمة، وحافظ ديب على رباطة جأشه خلال هذا الاستجواب، وبقي في الغالب هادئًا، ما خلا بعض لحظات الغضب، فعندما حاول وكيل هيرد المحامي بِن روتنبورن الضغط على ديب للإجابة بـ«نعم أو لا» على سؤال بسيط، أجاب جوني ديب قائلًا إن «لا شيء بسيطاً في هذا الملف