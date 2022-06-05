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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /702255/صاحب-شركة-ريفي-لتمويل-المشروعات-ورقم-خدمة-العملاء

صاحب شركة ريفي تصدر اسمه بحث الآلاف ممن يرغبون الحصول على قروض ريفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغري، ويريدون أيضًا معرفة رقم خدمة عملاء ريفي وطرق التواصل ليطمئن قلبهم، كافة التفاصيل عن شركة ريفي يقدمها دوت الخليج في السطور التالية.

صاحب شركة ريفي

في عام 2015أسس رجل الأعمال نجيب ساويرس، شركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، برأسمال مدفوع قدره 22.5 مليون جنيه، بعد حصوله على التراخيص المطلوبة من هيئة الرقابة المالية.

شركة ريفي

يعتبر أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ريفى لخدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر – إحدى الشركات التابعة لمجموعة سى آى كابيتال القابضة، والذي أكد تقدم الشركة في تمويل المشروعات الصغيرة ودفع عجلة الاقتصاد القومي والقضاء على البطالة.

رقم خدمة عملاء ريفي

تستطيعون التواصل مع شركة ريفى من خلال أكثر من رقم كالآتي:

- التليفون: 0227047171 - 0227042666 - 0227055447 - 0227055446

- الفاكس: 0227046363