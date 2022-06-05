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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /702253/الخارجية-السعودية-تشجب-وتستنكر-تصريحات-المتحدثة-باسم-حزب-بهاراتيا-جانات-الهندي-المسيئة-للنبي-محمد-عليه-الصلاة-والسلام

أعربت وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

دوت الخليج

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

انتخاب المملكة السعودية رئيسًا للدورة الـ 32 لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لـ (فاو)

كانت قد انتخبت اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحالية للهيئة، وذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية للدول الأعضاء بالهيئة، الذي عقد ضمن أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام في محافظة جدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019 – 2021)، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025م).

وثمن الأمين العام للهيئة مأمون العلوي الجهود التي استمرت لأكثر من عامين من المقاومة والمكافحة المكثفة لأسراب ومجاميع الجراد الصحراوي التي غزت الدول الأعضاء في الهيئة، والتي شكلت تحديًا حقيقيًا لعمليات المسح والمكافحة، وأثمرت في النهاية عن السيطرة على موجات أسراب الجراد المتتالية، مشيرًا إلى أن المساحة التي تمت فيها أعمال المكافحة، فاقت الـ (6.5) ملايين هكتار في كافة الدول.

من جانبه، أوضح مساعد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، الدكتور سليمان الخطيب، أن المملكة تُعد من أكثر الدول تأثرًا بفورة الجراد الصحراوي، نظرًا لأنها تمثل ملتقى لتكاثر الجراد وانتشاره في مواسم التكاثر الشتوي والربيعي، موضحًا أن المملكة بفضل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة، تمكنت من السيطرة على تفشي الجراد الصحراوي، وقامت بمكافحة ما يقارب (700) ألف هكتار بين عامي (2019- 2021)، مستخدمة كافة الوسائل الأرضية والجوية، ومسخِّرة كافة جهودها للسيطرة على تفشى الجراد ومنع انتقاله إلى دول الجوار.

ودعا الخطيب إلى ضرورة تطوير الآليات الإستراتيجية للمكافحة الوقائية والتعامل مع فورات وأوبئة الجراد الصحراوي في دول الهيئة، حتى تكون في كامل الاستعداد لضمان عدم تكرار ما حدث خلال عامي (2019- 2021)، خاصة مع التغيرات المناخية وظاهرة النينو التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت دعمًا ماليًّا بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لصندوق الطوارئ، خلال الاجتماع العاجل الذي عقد بالقاهرة عام (2019)، حتى تتمكن الهيئة من دعم الدول الأعضاء لمواجهة هذا الخطر.