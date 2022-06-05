محافظ أسيوط يقرر صرف النخالة الخشنة لكل مورد 12 أردب قمح على الأقل

جدة - نرمين السيد - أصدر عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته المشددة لوكيل وزارة التموين بالمحافظة ومسئولى المطاحن والصوامع والشون بتنفيذ وتفعيل قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر فى 29 مايو 2022 والذى نص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلى عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفى حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردبا من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جراما من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم بمجمع مطاحن مصر الوسطى والصوامع الملحقة بها بنزلة عبد اللاه بحى شرق أسيوط. والتقى المحافظ أسيوط – خلال جولته – بعدد من المزارعين والموردين للأقماح واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم الخاصة بحصولهم على حصة من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب قمح محلى وفقًا للقرار الوزارى مطالبين بسرعة حصولهم على النخالة المقررة لهم. وأضاف المحافظ أن قرار وزير التموين نص على إنه تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصرى ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر فى هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذى تم توريد محصول القمح بناءً عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع. وأوضح عصام سعد أن القرار ألزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لاذن صرف النخالة المعتمد من الادارة التموينية بالسعر المحدد هذا القرار ويعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (إثنى عشر أردباً للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

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