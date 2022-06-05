الفريق أسامة ربيع لـ مساء dmc: قناة السويس حققت 131 مليار دولار منذ 1975

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن غلق قناة السويس فى الفترة من 1967 إلى 1975 تسبب فى خسارة العالم 13 مليار دولار، منوها بأنه تم إزالة 8500 لغم من قاع القناة، و700 ألف لغم على الضفة الشرقية، و35 ألف طن مخلفات للحرب وأجسام معدنية.





وأوضح الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه منذ افتتاح القناة فى 1975 حتى الآن مرت 900 ألف سفينة، وهو ما يؤكد أهمية قناة السويس، كما أدخلت 131 مليار دولار، و27 مليار طن بضائع وهو ما يدل على أن للقناة أهمية كبيرة وشريان دولى. وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة حققت نجاحا كبيرا فى أزمة كورونا بالسياسة التسويقية المرنة وتم زيادة عدد السفن بنسبة 8% فى إن التجارة العالمية خسرت حينها 11.6%، متابعا: "استغلينا أزمة كورونا فى جذب سفن جديدة". ولفت إلى أنه تم استغلال أزمة سفينة إيفرجيفن من أجل الترويج للقناة بعد الملحمة التى تمت خلال 6 أيام رغم أنه كان مقدر لحل الأزمة من 3 إلى 6 أشهر.

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