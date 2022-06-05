سفير مصر فى جوبا يلتقى رئيس هيئة مكافحة الفساد بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى معتز مصطفى عبدالقادر سفير مصر لدى جنوب السودان، نجور كولنج رئيس هيئة مكافحة الفساد بجنوب السودان، وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون فى مجال مكافحة الفساد بين البلدين من خلال تدريب الكوادر وتبادل الخبرات ورفع قدرات الوزارات والهيئات المعنية.





وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، كما تطرق للدور الهام لآليات مكافحة الفساد، مستعرضاً أنشطة هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ودورها فى منع ومكافحة الفساد بجميع صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه.

كما تناول مجمل التعاون القائم بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد الجنوب سودانية، والذى يشمل تدريب الكوادر ونقل الخبرات.

وتطرق كذلك للدور الجوهرى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها المرجعية الأساسية للتعليم والتدريب على العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.

من جانبه، أعرب كولنج، عن الاعتزاز بعلاقات بلاده التاريخية مع مصر، مقدما الشكر على الدعم المصرى المقدم لبلاده.

وأشاد بالخبرات المتراكمة لدى هيئة الرقابة الإدارية والتى لمسها خلال مشاركته فى المنتدى الإفريقى الأول لهيئات مكافحة الفساد، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ عام 2019، مثنيا على المناقشات التى تمت خلال المنتدى حول أفضل الممارسات فى مجال منع الفساد ومكافحته.

وأشار كذلك إلى الدورات التدريبية التى تنظمها هيئة الرقابة الإدارية للكوادر الإفريقية المعنية بمكافحة الفساد، حيث تحرص جنوب السودان على المشاركة فيها.