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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702252/حسين-فهمي-ينعي-محسن-علم-الدين-بكلمات-مؤثرة

حرص الفنان القدير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على نعي المنتج الراحل محسن علم الدين، الذي وافته المنية في صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي المنتج الراحل محسن علم الدين

وشارك حسين فهمي صورة للراحل محسن علم الدين وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ كتبت: “اتقدم بخالص العزاء في وفاة المنتج الاستاذ محسن علم الدين ، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وكانت قد شيعت أسرة المنتج الراحل محسن علم الدين جثمانه عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود في المهندسين وسط حضور الأهل والأقارب، وبغياب تام من نجوم الفن والإعلام، حيث اقتصر الحضور على الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج والمخرج شريف مندو.

وفاة محسن علم الدين

هذ وأعلنت خبر وفاة المنتج الراحل محسن علم الدين الفنانة عفاف مصطفى وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “وداعًا المنتج الكبير الأستاذ محسن علم الدين.. اللهم تغمده فسيح جناتك وأرزقه الفردوس الأعلى.. كان إنسان طيب ولا يفوته عمل الخير، تجده مساندا للناس في المحن والأزمات، ودائمًا أول المشاركين في الجنازات والعزاء لأي حد في المجال الفني سواء صغير أو كبير، ويقدم دائمًا واجب العزاء بالذهاب مُسرعًا.. فقدنا قيمة وقامة كبيرة؛ أثرت السينما والتليفزيون بأعمال وروائع يسجلها لها التاريخ السينمائي”.

حسين فهمي ومهرجان القاهرة السينمائي

من ناحية أخرى، أعلن الفنان حسين فهمي تكريم اسم الراحل سمير صبري في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي من المقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة، اذ قال خلال برنامج The Insider بالعربي، كاشفا عن تفاصيل المهرجان: “ في تكريم خاص لـ سمير صبري بالدورة المقبلة لـ مهرجان القاهرة السينمائي، لأن فقدانه كان صعب جدًا علينا”.

وتتابع ممزحا: “هعزم مكي علشان أعلمه درس.. إحنا خلاص رؤساء مهرجانات زي بعض”.