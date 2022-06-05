انت الان تتابع تفاصيل خبر تعديل على تشكيل المنتخب بدخول زيزو بدلا من تريزيجيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702251/تعديل-على-تشكيل-المنتخب-بدخول-زيزو-بدلا-من-تريزيجيه

انطلقت منذ gحظات مباراة منتخب مصر وغينيا التي تلعب على أستاد القاهرة الدولي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار بمواجهة.

دوت الخليج

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، إيهاب جلال تشكيل المنتخب لمباراة الليلة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل. خط الدفاع : أيمن أشرف، الونش، ياسر إبراهيم، عمر جابر

خط الوسط : السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور

خط الهجوم : زيزو، مرموش، محمد صلاح

قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.

كرم دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة، ضمن تصفيات كأم الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات المنتخبان

التقي المنتخبين من قبل فى 9 مواجهات سابقة ، منها 6 مباريات رسمية وثلاث لقاءات ودية.

ويحقق منتخب الفراعنة العالامة الاكبر فى تاريخ المواجهات حيث يتفوق في 4 مباريات بجانب التعادل في ثلاث مواجهات ، مقابل الهزيمة في مباراتين.

فيما كانت المباراة الأولي في 7 فبراير عام 1970 بكأس الأمم الأفريقية وحقق المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف.