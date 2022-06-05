انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء أمان الخط الساخن Aman .. "متاح 24 ساعة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702250/رقم-خدمة-عملاء-أمان-الخط-الساخن-Aman--متاح-24-ساعة

رقم خدمة عملاء أمان الخط الساخن يكثر البحث عنه سواء ممن يرغبون التقديم على قروض شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة أو الحصول على خدمة آخر من خدمات شركة أمان المتعددة أو تقديم شكاوي في خدمة عملاء أمان، ويقدم دوت الخليج كافة أرقام خدمة عملاء أمان وطرق التواصل المختلفة.

رقم أمان الخط الساخن

يمكنكم التواصل على رقم خدمة عملاء أمان الخط الساخن من خلال 19910.

أرقام خدمة عملاء شركة أمان

تتعدد طرق التواصل مع خدمة عملاء شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة لتشمل الآتي:

- الاتصال على الخط الساخن للشركةوهو: 19910؛ وعلى الفور سيتم التحدث معه من أحد ممثلي خدمة العملاء، وسُتحل المشكلة في أقرب فرصة.

- الاتصال على رقم التليفون الخاص بشركة أمان خط أرضي وهو +٢٠٢٣٨٢٧٦٠٠٠ للتواصل مع الشركة.

- التواصل معهم عن طريق الفاكس التابع لـ شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة: +٢٠٢٣٨٢٧٨٠٠١.

- الصفحة الرسمية لـ شركة أمان على موقع فيس بوك لمعرفة كل جديد عما تقدمه الشركة لدعم عملائها.

- التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني يتمكن أن يتواصل مع خدمة عملاء أمان عبر البريد الإلكتروني الخاص بها.