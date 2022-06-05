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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702248/قوة-مصر-الناعمة--رئيس-شباب-للنواب-يشارك-في-حفل-تكريم-محمد-صلاح-ويؤكد-فخر-مصر-والعرب

شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في حفل التكريم الذي اقامه اتحاد الكرة للاعب المنتخب المصري محمد صلاح بمناسبة فوزه بلقب هداف الدوري الانجليزي، وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة جمال علام .

دوت الخليج

قوة مصر الناعمة .. رئيس شباب للنواب يشارك في حفل تكريم محمد صلاح ويؤكد فخر مصر والعرب

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية ، إن لجنة الشباب تقدر الاسهامات الكبيرة التي قام بها محمد صلاح من أجل الكرة المصرية ، وحرصه دائما علي تقديم اداء جيد لرفع اسم المنتخب الوطني متابعا؛ " صلاح فخر مصر والعرب ".

وأشار الي ان محمد صلاح يمثل قوة مصر الناعمة في عالم الرياضة ، لاسيما انه يتميز بشعبية جارفة في مختلف دول العالم ، مشيرا الي ان صلاح واجهة مشرفة للمصريين وأن ذلك التكريم يعبر عن تقدير الشعب المصري والقائمين علي الرياضة لجهوده الكبيرة .

ونظم اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد بمشاركة وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب .

ويدخل المنتخب الوطنى، بقيادة إيهاب جلال، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، مباراة غاية فى الأهمية أمام منتخب غينيا، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوى.