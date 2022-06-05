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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702246/النائبة-آية-مدني-الرئيس-السيسي-أعاد-مصر-لزعامة-أفريقيا-كسابق-عهدها

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي صاحب الفضل في أن تعود مصر إلى زعامة افريقيا كسابق عهدها، من خلال اهتمامه بكل ما يخص القارة السمراء والتخطيط بكل الامكانات والقدرات المتاحة أمامة من أجل تنميتها.

دوت الخليج

النائبة آية مدني: الرئيس السيسي أعاد مصر لزعامة أفريقيا كسابق عهدها

وأكدت "مدني" أن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، أوضحت مدى عظمة مصر ورئيسها في ثلاث محاور، الأول من خلال شرح التجربة المصرية كمنوذج يحتذى به للأشقاء الأفارقة في القضاء على بعض الأمراض المتوطنة مثل فيروس سي من خلال المبادرات الرئاسية والتي كان لها عامل اثر كبير في الاكتشاف المبكر والقضاء على عدد كبير من الأمراض.

وأضافت ان المحور الثاني تمثل في عرض الخدمات المصرية من خلال اعلان أن ما لدينا من موارد متاحة بإخلاص لأشقائنا في أفريقيا وكل من يعاني من أي دولة اخرى، بالإضافة إلى إعلان تقديم 30 مليون جرعة من لقاح كورنا للأشقاء في أفريقيا ومطالبة الاتحاد الافريقي بتنظيمها وتنسيقها.

واستطردت أن المحور الثالث في حديث الرئيس كان يخص التخطيط المستقبلي لتنمية أفريقيا ونقلها إلى منطقة أخرى بإعتبار أنها قادرة وأن المستقبل القريب لها، وذلك من خلال دعوة الأشقاء في أفريقيا إلى دراسة فكرة أن يكون هناك هيئة شراء موحده للقارة مما يقلل من سعر الأدوية بمقدار يصل إلى 50%.