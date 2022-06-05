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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702245/النائب-محمود-حسين-يشارك-في-تكريم-محمد-صلاح-قبل-مباراة-مصر-وغينيا

شارك النائب محمد حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تكريم محمد صلاح قبل مبارات مصر وغينيا، المقرر إنطلاقها بعد قليل.

دوت الخليج

وكرم دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا، ضمن تصفيات كأم الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره غينيا، في المباراة التي من المقرر إقامتها اليوم الأحد، الساعة التاسعة مساءًا، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، في أول مبارة رسمية لإيهاب جلال مع منتخب مصر.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، إيهاب جلال تشكيل المنتخب لمباراة الليلة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل. خط الدفاع : أيمن أشرف، الونش، ياسر إبراهيم، عمر جابر

خط الوسط : السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور

خط الهجوم : تريزيجيه، مرموش، محمد صلاح

قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا

طرح الاتحاد المصري لكرة القدم ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023 ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي . فيما حدت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.