انت الان تتابع تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تصل إلى مصر بعد جراحتها في سويسرا| تفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702243/ياسمين-عبد-العزيز-تصل-إلى-مصر-بعد-جراحتها-في-سويسرا-تفاصيل

انتشرت في الساعات القليلة الماضية وصول الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في سويسرا ومن المقرر أن تكون تلك الجراحة استكمالا لعلاجها الذي كانت تخضع له في الفترة الماضية بعد إصابتها بأكياس الشيكولاتة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وصول ياسمين عبد العزيز لمصر بعد أزمتها المرضية

وتعد هذه العملية الجراحية الخامسة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ إصابتها بالخطأ الطبي التي تعرضت له في الفترة الماضية وجعلها تدخل في غيبوبة لأيام عديدة، وكانت قد سافرت ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا منذ يومين لإجراء تلك العملية مع الإطباء الذين كانو يتابعون حالتها المرة الماضية.

ياسمين عبد العزيز تصارع الموت لمدة ثلاث شهور

وكانت قد صارعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الموت لمدة قربت من 3 أشهر، حيث أصيبت بخطأ طبي أثناء عملية جراحية كانت تخضع لها، تسمى بأكياس الشيكولاته، وأصيبت في ذلك الوقت تسمم في الدمر، وعانت من المرض لمدة 3 شهور حرص فيهم الجمهور على الدعاء لها، وكان لعودتها في سبتمبر 2021، كحفل زفاف لكل المصريين.

أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز

وكانت قد شاركت ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضان 2022، من خلال تقديم إعلان لإحدى شركات الإتصال بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبد العزيز زمن إخراج هادي الباجوري، وجسدت خلاله ياسمين عبد العزيز شخصية الدادة دودي والتي قدمتها عام 2008 في فيلمها الشهير، ثم ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بشخصية عبد الغفور البرعي التي قدمها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسله الشهير “لن أعيش في جلباب أبي”.

أما عن أخر أعمالها الفنية، فهو مسلسل اللي مالوش كبير، الذي يعد أول تعاون بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي وشاركهم في البطولة كلا من دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان السيد، هبة الأتربي، بسنت النبراوي، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وآخرين والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ووصفة ياسمين عبد العزيز ذلك التعاون في تصريحات تليفزيونية، قائلة: “مشوفتش يوم عدل بعده.. كان وشه أسود عليا”.