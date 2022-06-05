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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702242/رياضة-النواب-توصي- الحكومة-بالتنسيق-بين-الخطة-الاستثمارية-ومبادرة-حياة-كريمة-لتطوير-مراكز-الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين خلال اجتماعها اليوم، وزارة الرياضة التنسيق بين الخطة الاستثمارية لتطوير مراكز الشباب سواء كانت مركزية أو محلية ومبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب.

دوت الخليج

رياضة النواب توصي الحكومة بالتنسيق بين الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول مشكلات عدد من مراكز الشباب، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

وناقشت اللجنة طلبي الاحاطة المقدمة من النائب عامر حامد الشوربجى وبالنسبة لطلب الإحاطة الأول والخاص بإقامة مركز شباب لقرية نهطاى بمركز زفتى محافظة الغربية، اوضح بأنه تم اختيار قرية نهطاى كقرية نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة وتم تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000م2 لإقامة مركز شباب للقرية وتم إلغاؤه بسبب عدم وجود مخصص مالي، مشيراً إلى أن القرية يتبع لها 9 قرى آخري.

رد الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأنه تمت موافقة هيئة الأوقاف المصرية بالرد على الطلب المقدم بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 4320م2 لصالح مركز شباب نهطاى بإيجار أسمى حيث أن القرية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أن يتم توريد مبلغ 1296000 جنية مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية5% سنويا، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية لمراكز الشباب قامت بمخاطبة المديرية للتوجيه نحو سداد المبلغ لوزارة الأوقاف حتى يتسنى استكمال إجراءات الإشهار.

أما فيما يخص طلب الإحاطة بشأن هدم مركز شباب شبرابيل مركز السنطة محافظة الغربية، اكد مقدم الطلب أن المركز تم هدمة منذ عام 2014 وحتى الآن لم يتم تنفيذ مبنى المركز.

وعقب الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأنه تم إدراج عملية إنشاء مبنى مركز شباب شبرابيل بمقترح الخطة الاستثمارية للمديرية للعام 2022/2023 على نفس المساحة الخاصة بالمبنى القديم الذي تم إزالته.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب علاء سليمان بشأن تدهور حالة الملاعب والمنشآت الخاصة بمراكز الشباب والرياضة بقرى ومركز ومدينة أسيوط خاصة مركز شباب موشا ومركز شباب غرب المدابغ.

أكد الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأن الوزارة لم تتأخر في إنشاء وتطوير مراكز الشباب في محافظة أسيوط، موضحاً بأنه تم تطوير ملعب مركز شباب علوان في تاريخ 22/12/2021 وحالة المبنى جيدة وأيضا تم إنشاء ملعب خماسي للمركز في تاريخ 16/12/2021، كما تم تطوير ملعب تدريبي لمركز شباب البوره في تاريخ 18/3/2022 وحالة المبنى جيدة، وتم تطوير ملعب مركز شباب موشا نجيل صناعي في تاريخ 22/3/2022، كما تم انشاء ملعب تدريبي لمركز شباب نزلة عبدالاله وتم استلامه ابتدائي في تاريخ 6/9/2021.