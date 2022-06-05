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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702236/مجلس-النواب-يناقش-تأخر-إصدار-الموافقات-البيئية-لترخيص-وتشغيل-العديد-من-المشروعات-بحضور-الوزيرة-غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا، مناقشة طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، مقدمة من النائبة ألفت المزلاوي والنائب علي نور، والنائب لطفي شحاتة وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

دوت الخليج مجلس النواب يناقش تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات بحضور الوزيرة.. غدًا كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة وزير البيئة، عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية. أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1 -أحمد سمير صالح 2- محمد نشأت العمده 3- أحمد علي إبراهيم 4- أحمد فرغلي 5- رشا رمضان 6-ضياء الدين داود 7- زكريا حسان 8- أيمن محسب 9 - شريف الورداني 10 - عبد المنعم إمام 11 -أحمد إسماعيل 12 – آيه فوزي 13 – أحمد الشرقاوي 14-ناصر عطية 15- محمود أبو الخير 16-أحمد حجازي 17- أماني الشعولي 18- سحر صدقي 19- عادل النجار 20- آيات الحداد 21- الحسيني جلال 22- محمود البرعي 23- نشأت فؤاد عباس 24-كريم السادات 25- جمال عبيد 26- علي البدري 27- عامر الشوربجي 28- حمادة زهير الفولي 29 - آمال عبد الحميد 30 - أحمد الخشن 31 - رزق راغب ضيف الله 32- ايلاريا سمير حارص 33- علاء قريطم 34- أحمد يحيى الجحش 35- بلال النحال 36-العربي فؤاد 37- ولاء التمامي 38- فؤاد أباظة 39-مجدي سيف 40-حسن عبد الوهاب 41- إيهاب عبد العظيم 42- أحمد حته 43- عصام العمدة 44-أحمد الحديدي 45- محمد حسين الحمامي 46- نادر عبده 47- حسام المندوه 48 - أحمد سعد نويصر 49 - عبد الله أحمد عبد الله 50 -أسماء سعد الجمال 51 - حسن طارق عمار

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