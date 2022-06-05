انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد غلق حسابه الشخصي على الفيس بوك.. محمد طاهر يهاجم ريهام حجاج:«برضو تمثيلها وحش» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /702234/بعد-غلق-حسابه-الشخصي-على--الفيس-بوك-محمد-طاهر-يهاجم-ريهام-حجاجبرضو-تمثيلها-وحش

تعرض الناقد الساخر محمد طاهر لإغلاق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق صفحاته «في الخمسينة وهاكون ماتاتا».

دوت الخليج يرصد سخرية محمد طاهر من أداء ريهام حجاج.

محمد طاهر ينتقد ريهام حجاج

وعلق طاهر على هذا الأمر من خلال حساب شخصي له جديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "برضو ريهام حجاج مابتعرفش تمثل».

غلق حسابات محمد طاهر الرسمية

أعلن محمد طاهر صاحب صفحة “فيلم فى الخمسينة” المتخصصة فى تقديم عروض وملخصات للأفلام عن إغلاقها بعد أن وصلت إلى 7 مليون متابع بعد تعرضها لعدد من شكاوى شركات السينما حول العالم فى ظل انتشار تلك الصفحات لما تقدمه من مضون ساخر.

محمد طاهر كتب على صفحته: "مساء الخير.. للأسف عندنا شوية أخبار حزينة كده أسوأها إن صفحة فيلم في الخمسينة اتقفلت للأسف بعد ما كانت داخلة عال ٧ مليون متابع وكمان صفحة هاكونا ماتاتا.. وهتلاقوا لينك الصفحة الجديدة في أول كومنت..

وتابع" طاهر"، قائلاً: “تاني الأخبار الحزينة أننا الفترة الجاية هنضطر نوقف فيديوهات الملخصات الكوميدية للأفلام.. وده بسبب ان الفكرة في أولها كانت فكرة جديدة وكرييتيف وكان كل شركات الإنتاج العالمية حاطين صفحتي White list.. وشركة زي نيتفليكس عملنا معاهم شغل كمان.. ولكن بعد انتشار الفكرة وبعد ما بقت تتعمل بطريق سخيفة وسيئة.. أصبحت مصدر ازعاج للشركات فبقوا يبلغوا عن اي صفحات بتقدم النوع ده من المحتوى.. عشان كده اضطرينا كمان نقفل فيديوهات الملخصات القديمة مؤقتا لحد ما الهوجة دي تعدي على خير”.

وكانت تستهدف صفحة "فى الخمسينة" تقديم ملخصات للأفلام الدولية فى أقل من 5 دقائق، وهو ما لاقى إقبال كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهى الفكرة التى اتبعتها عدد من الصفحات مثل "هاكونا ماتاتا" و"برنس السينما".

ريهام حجاج تعلق على أزمة كفر عروس الدوار

من جانبه، علقت الفنانة ريهام حجاج على أزمة عروس كفر الدوار التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، منتقدة هجوم الناس عليها.

وقالت ريهام حجاج في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»: «هو ليه الناس على السوشيال ميديا بيستبيحوا سيرة الناس ويسعوا لخراب البيوت؟.. عروسة بتتكلم مع جوزها في وجود عيلتها في كتب الكتاب (سواء الأسلوب عاجبك أو مش عاجبك) انت ليه اصلا تقول رأيك السلبي اللي ممكن يخرب بيتهم وتنشره على أنها بتهزئه وتحول فرحتهم لكابوس«.

وأضافت: «ممكن يكون في احتمال نص في المية أن مش قصدها أو دي طريقتها في الكلام وأكيد هو عارف وبيتجوزها وحاببها زي ما هي؟!». وتابعت: «تعرف ظروفهم منين؟ مواقفهم؟ عدوا بإيه سوي في الخطوبة!! إيه إللي خلاها تقول كدا اصلا!! دخليات الناس ماحدش يعرفها«.

وأكملت: «حاتشيلوا ذنبهم والله دا إللي ربنا قال عليه في القرآن الكريم من يفرق بين المرء وزوجته..اتقوا الله». واختتمت: «افهموا الفرق بين حرية الرأي والأذية.. افهموا الفرق بين اللي ممكن نتكلم فيه واللي مالوش لازمة التدخل فيه من الأساس، ستحاسبوا أمام الله على كل دا«.