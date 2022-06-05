نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتيجة الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة الأول والثاني الثانوي 2022، ينتظر طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي ظهور نتائج الاختبارات التي قاموا بأدائها وانتهوا منها خلال شهر مايو الماضي لينتظر الطلبة وأولياء الأمور إعلان النتائج وتتيح وزارة التربية والتعليم الكثير من الخدمات عبر موقعها منها خدمة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية وخدمة التقديم لمرحلة رياض الأطفال وغيرهم الكثير من الخدمات الأخري ومن خلال هذا المقال سنطلعكم عن رابط استعلام نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022.



موعد ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لأولي وثانية ثانوي 2022

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن ظهور نتائج الصف الأول والثاني الثانوي لتخرج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدم ظهور النتيجة حتي الآن ولكن سوف يتم إعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الوزارة كما سيتم الإعلان عنها بالمدارس من خلال درجات تقييم وقد ذكرت الوزارة أنه سوف يتم تحويل التقديرات التي حصل عليها الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول إلى درجات وسوف يتم إضافة تلك الدرجات إلى درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني وبعد جمع تلك الدرجات معاً سوف تحويلها إلى تقديرات والتي جاءت كالتالي:

عند حصول الطالب على معدل درجات من 85 إلى 100 سوف يكون بتقدير ممتاز.

عند حصول الطالب على معدل درجات من 65 إلى 84 سوف يكون بتقدير جيد جداً.

عند حصول الطالب على معدل درجات من 50 إلى 64 سوف يكون بتقدير جيد.

عند حصول الطالب على معدل درجات أقل من 50 سوف يكون التقدير ضعيف.

رابط استخراج نتيجة الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022

أعلنت الوزارة عن أنه فور الإعلان عن ظهور النتائج يمكن للطالب أو ولي الأمر الحصول عليها عبر موقع الوزارة وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. الضغط على زر استعلام نتائج الطلاب. تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي وتسجيل البيانات المطلوبة. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ومن المقرر أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال بيان رسمي صادرة من الوزارة وذلك بمجرد اعتمادها في جميع المدارس.