زيزو يدخل فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بدلاً من تريزيجيه بسبب الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:29 مساءً - دخل أحمد سيد زيزو فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بدلاً من محمود تريزيجيه بعد شكواه من الإصابة، فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، حيث يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوى.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي..

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش

وجائت قائمة البدلاء لمنتخب مصر كالتالي: محمد عواد، محمد صبحي، مهند لاشين، محمود علاء، أحمد حمدي، إبراهيم عادل، كريم حافظ، أحمد عاطف، محمد مجدي أفشة، مصطفى محمد، عمر كمال.

وجاء تشكيل منتخب غينيا لمواجهة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: أنطوان كونتي، مختار دياكابي، ساديو سو، إيسياجا سيلا

خط الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، موريبا كوروما

خط الهجوم: أجويبو كامارا، تيرنو باري، سيرو جيراسي

ويسعى إيهاب جلال لتحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة وإثبات أحقية توليه المسئولية برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى.