ياسمين عبد العزيز تعود من سويسرا بعد الخضوع لعملية جراحية دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:29 مساءً - عادت منذ قليل، النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أوالإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير، بحسب قول المصدر المقرب منها.

وكانت قد تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.