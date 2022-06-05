«القومى للمرأة» يشيد بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها البالغه بتشكيل اللجنة التى تضم لفيف من قضاة وقاضيات مصر الأفاضل، والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة.
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن ثقتها الكاملة بقضاة وقاضيات مصر الكرام والذين نكن لهم جميع التقدير والاحترام بالعمل على الخروج بقانون للأحوال الشخصية متوازن وعادل وموضوعى يراعى مصلحة جميع أفراد الأسرة، مؤكدة أننا فى أمس الحاجة الى قانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية التى هى نواة المجتمع المصرى ويضمن حقوق كافة الاطراف المعنية.
يذكر أن المجلس القومى للمرأة، بذل جهودا كبيرة على مدار ست سنوات، وانتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.
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