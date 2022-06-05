انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. كريم عبد العزيز يطرح البرومو الرسمي لفيلم "كيرة والجن" وهذا موعد عرضه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /702239/بالفيديو-كريم-عبد-العزيز-يطرح-البرومو-الرسمي-لفيلم-كيرة-والجن-وهذا-موعد-عرضه

روج الفنان كريم عبد العزيز، لفيلمه الجديد “كيرة والجن” الذي من المقرر أن يخرج للنور ويتاح لمشاهدة الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية بدور العرض السينمائية المصرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير برومو الرسمي لفيلم كيرة والجن

وجاء ذلك من خلال قيام كريم عبد العزيز بنشر البرومو الرسمي لفيلمه الجديد كيرة والجن، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه كاشفا عن موعد عرضه: “برومو فيلم كيرة و الجن ٢٠٢٢/٦/٣٠”.

قصة كيرة والجن

وعكس برومو كيرة والجن قصته التي تدور خلال حقبة مهمة في تاريخ مصر وذلك أثناء ثورة 1919، ويعرض العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويستعرض قصص حقيقية لـ مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924.

ويشارك في بطولة فيلم “كيرة والجن” كلا من أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهم روبي، وهند صبري وأحمد مالك، وهدى المفتي، وعلي قاسم، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، عارفة عبد الرسول، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

كريم عبد العزيز في الاختيار 3

من ناحية أخرى، تألق الفنان كريم عبد العزيز للمرة الثانية على التوالي في مشاركته في مسلسل “الاختيار” في الجزئين الأخريين بشخصية اللواء زكريا، وحاز دوره على إشادات عريمة من قبل الجمهور، فضلا عن النجاحات التي حققها العمل ككل.

ويرصد مسلسل الاختيار في أجزاءه الثلاثة السابقة حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة، ويعد العمل في موسمه الثالث من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.