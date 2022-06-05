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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /702237/320-طربة-حشيش-و2-كيلو-هيروين-ضبط-3-تجار-مخدرات-بالإسماعيلية-والشرقية

في ضربة جديدة من ضباط مكافحة المخدرات نجحوا من ضبط 3 أشخاص تخصصوا فى تجارة المخدرات بكميات كبيرة بنطاق محافظتى الإسماعيلية والشرقيةوترويجها على عملائهم ودائرتي مركز شرطة الإسماعيلية وقسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

حملات أمنية

ووجهت اجهزة وزارة الداخلية جهودها فى الفترة الأخيرة لمكافحة الجريمة بشتى الطرق لاسيما جرائم الغتجار فى المواد المخدرة.

دوت الخليج

وكشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية قيام شخصين لأحدهم معلومات جنائية، وتم ضبطهما حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الأسماعيلية وحيازتهما 200 طربة حشيش وزنت 20 كيلو جرام، و8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفى محمول.

واضافت التحريات أن المتهمين الاثنين يتخذان من مركز شرطة الإسماعيلية مسرحا لنشاطهما الإجرامي وترويج المواد المخدرة المختلفة بكميات كبيرة.

التحريات

كما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، بقيام شخص مسجل جنائيا، بلإتخاذ دائرة قسم شرطة العاشر من رمضان مسرحا لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه، وتم على الفور ضبطه وحال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

قيمة المواد المخدرة

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,400,000) إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً، و بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 7 أشخاص.. كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر بسبب إنقلاب سيارة

وقع قبل قليل، حادث سير بإنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح سطحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهم.

دوت الخليج

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث حول الحادث أن سبب وقوعه هو اختلال فى عجلة القيادة من يد السائق، أدت لإنقلابها وفشل فى السيطرة علي السيارة.

كثافات مرورية

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية أعلى كوبري اكتوبر بسبب وقوع الحادث فى اتجاه مدينة نصر، والذي يقوم رجال المرور برفع حطامه وتسيير حركة المرور بمحيط الحادث لسحب أى كثافات مرورية ومنع امتدادها لاماكن أخرى.

بلاغ لغرفة النجدة

البداية عندما تبلغت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بانقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر مما تسبب فى كثافات مرورية وإصابة 7 أشخاص، وعلى الفور هرع رجال المرور لمكان الحادث وتم طلب الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور بمساعدة الاوناش الخاصة بهم برفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر ومنع اى تكدسات مرورية تمتد نتيجة الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.