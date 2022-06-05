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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /702226/الموديل-رحيل-تثير-الجدل-حول-الفنان-محمد-الشقنقيري-بعلن-انفصالي-رسميا-عنه-فيديو

أثارت موديل مغمورة تسمى رحيل ذكرى الجدل حول الفنان الشهير محمد الشقنقيري وذلك في الدقائق القليلة الماضية، بعدما شاركت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تعلن من خلاله انفصالها عن محمد الشقنقيري.

دوت الخليج يرصد علاقة محمد الشقنقيري بـ الموديل رحيل ذكرى

وجاء في الفيديو الذي شاركته رحيل ذكرى على موقع انستجرام، بصور مجمعة لها مع الفنان محمد الشقنقيري، وعلقت على الفيديو، قائلة: “بعلن انفصالي رسمي عن محمد الشقنقيري”.

زوجة محمد الشقنقيري

جدير بالذكر أن محمد الشقنقيري متزوج ولديه أبناء من واحدة من خارج الوسط الفني تدعى السيدة مروة أمجد والتي ظهرت معه في العديد من المناسبات والحفلات الرسمية والمهرجانات أبرزها حفل جوائز السينما العربية في عام 2018، ولم يصرح من قبل بأنه متزوج أول على علاقة بأخرى.

علاقة الشقنقيري برحيل ذكرى

ورجح البعض بأن الموديل رحيل ذكرى تتعمد إثارة الجدل حول الفنان، وأن لا علاقة له بها، ولكن الصور التي شاركتها خلال الفيديو تثبت عكس ذلك، اذ أنهم يتبين من خلال الصور بأنه يجمعهما علاقة قوية، فمعظم الصور في أحضان بعضهم البعض وعلى شاطئ البحر بوضعيات وملابس مثيرة.

محمد الشقنقيري وعلاقته بمنى زكى

وكان ارتبط محمد الشقنقيري بمنى زكي لفترة منذ ما يقرب من منذ 27 عاما وذلك قبل ارتباطها بالفنان أحمد حلمي، ولكن لم تدم تلك العلاقة طويلا اذ أنهما انفصلا برغم قصة الحب التي كانت تجمعهما بسبب خلافات حدثت بينهم لم يفصحوا عنها حتى الأن، ومن ثم تزوجا الثنائي من أشخاص أخرين فمنى زكي تزوجت بالفنان أحمد حلمي والشقنقيري تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني.

الإنفصال يهدد نجوم الوسط الفني

جدير بالذكر أن انفصال النجوم عن أزواجهم بدأ يهدد الوسط الفني، فتارة يتفاجئ الجمهور بانفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته رغم القبلات العديدة والأحضان التي شهدتها السجادة الحمراة، وانفصال ياسمين صبري عن رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة رغم تصريحها بأنها وجدت ضالتها، فضلا عن انفصال ياسمين رئيس عن المنتج هادي الباجوري، ووصل مرض الإنفصال للعالمية بانفصال بيكيه عن النجمة شاكيرا.