انت الان تتابع تفاصيل خبر «إنشاء مدرسة تجريبية بالقري واستغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم»مناقشات موسعة باللجان النوعية بالبرلمان..غدا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /702224/إنشاء-مدرسة-تجريبية-بالقري-واستغلال-المبنى-القديم-لمحكمة-ديرب-نجممناقشات-موسعة-باللجان-النوعية-بالبرلمانغدا

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا، مناقشات موسعة حول إنشاء مدرسة تجريبية بالقري، واستغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم كمحكمة للأسرة بالمركز، إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة، واستبدال الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف لإنشاء مجمع مدارس عليها.

دوت الخليج

تشرعية النواب تناقش ملف استغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم كمحكمة للأسرة بالشرقية

حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن استغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم كمحكمة للأسرة بمركز ومدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء استراحة جديدة خاصة بالمحامين بمحكمة أجا الجزئية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية.

«خطة النواب» تناقش الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار وهيئة الدواء المصرية للعام المالي الجديد

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها غدا، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2022/2023.

«اقتصادية النواب» تناقش ملف إصدار قانون التأمين الموحد

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، خلال اجتماعها غدًا، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وتستكمل نظر جدول أعمال اللجنة في الاجتماع السابق.

«منها إنشاء مدرسة تجريبية بقرية المطيعة»و« إنشاء مدرسة للمكفوفين بالسلام»35 اقتراح برغبة علي طاولة شكاوي النواب

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن تخصيص مساحة (2) فدان من الأرض المملوكة للمركز القومي للبحوث والكائنة بوصلة الزراع البحري داخل كردون محافظة الإسكندرية لإنشاء موقف سيارات عليها.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية بقرية المطيعة- مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير عبدالرحيم، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أم القصور- مركز القوصية- محافظة أسيوط على أراضي طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن الانتهاء من إجراءات التخصيص من محافظة الإسماعيلية لإقامة مدرسة تعليم أساسي بمنطقة قرية أبو طفيلة تجمع سيف الدين عطوان- محافظة الإسماعيلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء جناح إضافي بمدرسة إسنا الرسمية لغات- مركز إسنا – محافظة الأقصر.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة مركز طهطا- محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد الجناح القديم بمدرسة الملاح بقرية ظفر- مركز تمي الأمديد- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بمدينة المنزلة- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية جزيرة الحجر مركز الشهداء- محافظة المنوفية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية البراجيل مركز أوسيم- محافظة الجيزة لإنشاء مدرسة تجريبية عليها.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بناحية زرزارة التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية- مركز فارسكور- محافظة دمياط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تخصيص الجناح الثالث المقام بمدرسة الأشراف بصفط الشرنية - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف لإقامة مدرسة لغات تجريبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب طه أبو الناظر، بشأن إنشاء مدارس تعليم أساسي في القرى والعزب المحرومة بمركز الفشن- محافظة بنى سويف.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية زراعية على أرض ملك وزارة الزراعة بقرية صفط خالد مركز إيتاى البارود- محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فنى على الأرض الكائنة في مجلس قرية بطورس بمركز كوم الرزقة- محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أبيس 8/6 – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بإدارة السلام التعليمية - محافظة القاهرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إقامة كليات للطب، والصيدلة، والهندسة بجامعة مطروح، وإنشاء مستشفى جامعي تعليمي- محافظة مطروح.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن تأسيس قسم "هندسة المنشآت الرياضية" بالجامعات المصرية.

- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط.

الثاني: بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحي الى منطقة مساكن كوبري رعرع بحوض الخمسات بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة تنقية مياه للشرب بعزبة الأهالي التابعة لمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن نقل مدينة الحرفيين بحي السلام أول الى مدينة بدر أو العبور الجديدة- محافظة القاهرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بقرية الغوابين - مركز فارسكور - محافظة دمياط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن تطوير محطة مياه القواسم- بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء خط مياه عكر من النيل فرع دمياط قطره 1متر لتغذية محطتي مياه الشرب بمدينتي الجمالية والمطرية- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: محمود العزب، جيهان البيومي، بشأن توصيل شبكة الصرف الصحي الخاص لمدرسة محمد هاشم النقيب الثانوية بقرية كفر سرنجا - مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن إتمام مشروع توسعه محطة مياه مدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن عمل توسعات بمحطة معالجة مدينة القنايات وقرية الطيبة بنظام (M-P.P.R) - محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في قرى مركز الزقازيق ومدينة القنايات- محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محطة معالجة مياه الشرب لمركز ومدينة ديرب نجم- محافظة الشرقية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم عبدالله، بشأن تغطية الصرف الصحي بمدينة نويبع- جنوب سيناء- محافظة سيناء.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباسط الشرقاوي، بشأن الاستفادة من مساحة (22) فدانًا خلف شركة مياه الشرب لبناء عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة دمنهور- محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدى عبدالستار، بشأن تشكيل لجنة استشارية من وزارة الاسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية لرصد وحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

«طاقة النواب» تناقش طلب نائب التنسيقية و(60) نائباً بشأن تعديل قانون العاز الطبيعي

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن تأخر الشركات المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي بقرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن رد الشيء لأصله.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمركز الرياض– محافظة كفر الشيخ، على الرغم من إدراجه بخطة العام المالي 2021/2022.

مشروعات النواب تناقش طلبات الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعها غدًا، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود:-

الاول: بشأن مدى التزام ممثلي وزارة المالية بقانون تنظيم التعاقدات الحكومية في الوزارات المختلفة بتنفيذ تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاٌ لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

الثاني: بشأن تأخر صرف مستحقات أجور العاملين بشركات المقاولات والخدمات والصيانة العاملة في قطاع البترول بمحافظة الإسكندرية، مما يهدد بهروب العمالة الفنية المتخصصة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بقطاع البترول.

«زراعة النواب» تنفتح ملف الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضى

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجماعها غدا، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب على أحمد على:-

الاول: بشأن تدنى قيمة التعويضات المنصرفة للمزارعين المار بأراضيهم خطوط الغاز الطبيعي بكفر الشيخ مقارنة بمثيلتها بمحافظة الدقهلية.

الثاني: قيام وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري بتحرير محاضر ضد ملاك الأراضي التي يتم استغلالها في الاستزراع السمكي نظراً لارتفاع ملوحتها، والتابعة لعدد سبع جمعيات تابعة لقطاع استصلاح الأراضي بمركز الحامول- محافظة كفر الشيخ، والتي يتم ريها بمياه الصرف الزراعي.

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: علي أحمد علي، كامل محمود فيصل، بشأن تدنى سعر توريد محصول بنجر السكر رغم ارتفاع أسعار السكر، الأمر الذى يؤدى الى عزوف المزارعين عن زراعته.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن وضع ألية لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول الكتان نظراً لتعرض المزارعين لاستغلال التجار لشرائهم للمحصول بسعر بخس.

«دينية النواب» تناقش طلب النائب رياض عبد الستار بشأن استبدال الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف لإنشاء مجمع مدارس عليها

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعها غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار إبراهيم، بشأن سرعة الموافقة على استبدال الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف ببندر ملوى حوض الكوم الأحمر خلف مرور ملوى وشرق جبانة المسلمين لإنشاء مجمع مدارس عليها.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية محافظة كفر الشيخ.

«تعليم النواب» تناقش أوضاع جامعة الوادي الجديد وخطتها المستقبلية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعها غدا، لمناقشة أوضاع جامعة الوادي الجديد وخطتها المستقبلية،والرؤية المستقبلية للتعليم العالي في مصر.

«اعلام النواب» تناقش ملف عدم مبادرة وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر المهددة بالانهيار

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعها غدا، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمان من النائبة منى عمر بشأن :-

الاول : بشأن عدم مبادرة وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر المهددة بالانهيار.

الثاني : بشأن عدم وجود ميزانية مستقلة شهرياً لسداد الالتزامات والاحتياجات للمواقع الثقافية بالإسكندرية.

الثالث : بشأن عدم إعطاء الموظفين بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية بدل نقدي مقابل الاجازات الاعتيادية وتعويضهم بأجازات مقابلها أيام أخري علي الرغم من وجود بند في ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة مخصص لذلك الغرض.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها عدم تجهيز المواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة بالإسكندرية بالمقاعد والمراوح بالشكل الكافي والملائم لممارسة النشاط بكفاءة.

«تضامن النواب» يناقش إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اجتماعها غدا، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

«اتصلات النواب» تناقش ملف تدني الخدمة المقدمة من شبكات المحمول بالعديد من مناطق المرج

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني الخدمة المقدمة من شبكات المحمول بالعديد من مناطق المرج، وكذلك حرمان بعض مناطق المرج من الخطوط الأرضية للتليفون بحي المرج بمحافظة القاهرة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين.

«سياحة النواب» تناقش سُبل الاهتمام بالتسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها غدا، لمتابعة ما قامت بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من حملات تنشيط وترويج خلال النصف الأول من العام الحالي وخطتها المستقبلية لتعزيز مكانة السياحة المصرية على خريطة السياحة الدولية، وسُبل الاهتمام بالتسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية وفتح أسواق بديلة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.

«نقل النواب» تناقش ملف إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

تستكمل لجنة النقل والمواصلات، برائاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها غدا، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.