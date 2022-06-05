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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /702240/Tasahel--شروط-قروض-تساهيل-والأوراق-المطلوبة-للتقديم

يتساءل العديد عن شروط قروض تساهيل والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة أن شركة تساهيل Tasahel من أشهر الشركات في هذا القطاع وتوفر قروض بقيمة تبدأ بأقل 10 آلاف جنيه، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن شروط قروض تساهيل والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط قروض تساهيل

تختلف شروط قروض تساهيل حسب قيمة القرض ويمكن رصدها من خلال الآتي:

قرض أقل من 10 آلاف جنيه مصري من تساهيل

- وجود ضامن أو كفيل له دخل شهري ثابت.

- لا يشترط وجود أي ثابت على هذا الشخص.

قرض من 10 آلاف جنيه مصري وحتى 25 ألف من شركة تساهيل

- يشترط وجود كفيل أو ضامن له دخل شهري ثابت.

- تقديم الوثائق والأوراق الرسمية التي تثبت أن هذا الضامن إما موظف بالقطاع العام أو الخاص.

- إذا كان الضامن على المعاش فيجب تقديم ما يثبت هذا أيضا.