إصابة 20 شخصا بسبب حادث اصطدام أتوبيس بـ4 سيارات في القاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:24 مساءً - أصيب 20 شخصا إثر حادث تصادم بين أتوبيس و4 سيارات بطريق العاصمة في مدينة بدر بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق العاصمة بين مدينتى بدر والشروق نطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث و المرور الى المكان وتبين توقف حركة السيارات من مدينة بدر اتجاه العاصمة الأدارية، بعد وقوع حادث تصادم بين اتوبيس و 4 سيارات ونتج عنها إصابة 20 شخصا

ونقلت سيارات الاسعاف 17 مصابا لمستشفى الشروق و3 مصابين لمستشفى مدينة بدر ، ويقوم رجال المرور برفع إثار الحادث لاعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.