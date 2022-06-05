ضبط 2 كيلو هيروين و20 كيلو حشيش بحملة أمنية بالإسماعيلية والشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:24 مساءً - شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الإسماعيلية والشرقية.. أسفرت عن ضبط 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين و320 طربة من مخدر الحشيش .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وقطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية- الشرقية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية.. وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما و8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون و400 ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



