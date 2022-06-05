شاهد درع تكريم اتحاد الكرة لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة غينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:24 مساءً - يكرم اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا، ويسلم مسئولو الاتحاد محمد صلاح درعا خاصا تقديرا لجهوده خلال هذا الموسم مع منتخبنا الوطني وناديه ليفربول، مدون عليه عبارة "نفتخر بك دائماً" باللغة الإنجليزية.

ويتصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، قائمة هدافى المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا، قبل مواجهة المنتخب الغينى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 باستاد القاهرة الدولى بحضور 40 ألف مشجع.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 أخرى خلال 21 مباراة خاضها في التصفيات بمعدل 1865 دقيقة، ليعتلى قائمة هدافى المنتخب على مر التاريخ فى التصفيات.

ويأتي حسام حسن هداف مصر السابق في المركز الثانى برصيد 12 هدفا، ويليه أحمد الكاس برصيد 9 أهداف وأحمد حسن "الصقر" بـ7 أهداف.

وستكون مباراة غينيا هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي يطمح لتقديم أوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرضى الجمهور المصرى.